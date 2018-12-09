Ликвидация коммунальной аварии в Барнауле находится на контроле у главы города Сергея Дугина, который каждые два часа получает отчет о ликвидации аварии от коммунальных служб.
Напомним, в Октябрьском районе Барнаула в субботу, 8 декабря, произошел прорыв теплотрассы по адресу: ул. Водопроводная, 142. Под отключение попали 55 многоквартирных домов и частный сектор.
В воскресенье, 9 декабря, в 7-00 часов утра в администрации Октябрьского района под председательством первого заместителя главы города Вячеслава Франка прошло заседание КЧС.
Как доложил глава Октябрьского района Вячеслав Новиков, в 4-30 часов на месте аварии завершены сварочные работы идет заполнение системы, в ближайшее время планируется начать подачу тепла в дома.
"Проведены все организационные мероприятий, мы четко понимаем, как мы будем запускать каждый дом. Коммунальный службы, и управляющие компании готовы к любому развитию событий", — сообщил Новиков.
В настоящее время специалисты комитета ЖКХ администрации города совместно с управляющими компаниями ведут подомовой обход, проводится мониторинг температурного режима в жилых помещениях. На месте аварии работают руководители и специалисты администрации города, аварийная бригада АО "БТСК", оперативная группа УГОЧС города.
Дугин поручил оперативному штабу усилить работу с населением, попавшим в зону отключения. "Из-за длительности ликвидации аварии работа по запуску тепла в дома будет непростой и может занять больше времени. Люди должны знать куда обращаться, если им понадобиться переезд в пункты временного пребывания, подготовленные в районе. Необходимо продолжать подомовой обход и мониторинг температуры в помещениях", — подчеркнул глава города.
Каждые два часа в первую приемную города поступает подробный отчет о ликвидации последствий аварии.
"Сегодня необходимо сосредоточить все силы и средства, чтобы как можно раньше подать людям тепло. Все службы города и районные администрации должны подключиться к этой работе, и в случае необходимости направить свои силы и средства на устранения последствий аварии", — такое поручение дал глава города.
По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 24-74-98 или в единую диспетчерскую службу города 29-91-88.
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