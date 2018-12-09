Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко доставили в больницу прямо из-за кулис одного из московских концертных залов, где тот должен был выступить в благотворительном концерте, сообщает портал "Дни.ру".
Отмечается, что артисту стало плохо перед выступлением в финальном концерте Всероссийского конкурса "На благо мира". Это благотворительный проект, главной целью которого является улучшение духовной и культурной атмосферы в общества.
76-летний Лещенко почувствовал себя плохо. Для него вызвали скорую помощь. Диагноз, который поставили медики артисту, пока неизвестен.
Отмечается, что проблемы со здоровьем в последние годы у Льва Лещенко возникали нередко. Причиной, помимо возраста, являлся поставленный в 2014 году израильскими врачами диагноз "межпозвоночная грыжа шейного отдела". Врачи удалили грыжу, а в шейный отдел имплантировали титано-никелевый элемент.
Еще 1 декабря Лев Лещенко чувствовал себя прекрасно. На фестивале "Песня года" он исполнил песню "Родная земля". Этой композиции исполнилось уже 40 лет. Тогда артист сообщил, что у него чрезвычайно плотный график. Накануне он выступал в Ульяновске, теперь в Москве, затем ему предстоял перелет в Воронеж, а потом череда новогодних "огоньков".
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