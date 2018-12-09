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Тепло начало поступать в жилые дома после коммунальной аварии в Барнауле

, ИА "Амител"
За первый час подключено 14 многоквартирных домов, 2 детских сада, 110 частных жилых домов

Фото: kyiv.web2ua.com

В Барнауле приступили к запуску тепла в дома, попавшие под отключение в результате коммунальной аварии.

Как сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству города, в работах по подключению жилых домов заняты 8 бригад. За первый час к теплоснабжению подключено 14 многоквартирных домов, 2 детских сада, 110 частных жилых домов. Работы идут в штатном режиме.

В настоящее время управляющими компаниями ведется подомовой обход, усилен контроль температурного режима в помещениях. В случае возникновения сложностей при подключении жилых домов, помощь управляющим компаниям готовы оказать районные администрации и управление ГОЧС города.

Напомним, в Октябрьском районе Барнаула вчера, 8 декабря, произошел прорыв теплотрассы по адресу: ул. Водопроводная, 142. Под отключение попали 55 многоквартирных домов и частный сектор.

В воскресенье, 9 декабря, в 9-00 часов утра тепло начало поступать в жилые дома. По всем вопросам подачи тепла жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247-498, в единую диспетчерскую службу города 299-188, а также управляющие компании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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