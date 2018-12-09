Фото: Екатерина Смолихина
В Барнауле 8 декабря прошла эстафета огня Всемирной универсиады, которая пройдет в марте следующего года в Красноярске.
Участниками спортивного события в столице Алтайского края стали 25 человек — факел с огнем Универсиады от набережной города до площади Сахарова пронесли спортсмены, общественные деятели, активисты образования и молодежи.
На главной сценической площадке краевой столицы собралось порядка 10 тысяч человек. Огонь Игр на площадь Сахарова внес наш легендарный олимпийский чемпион, биатлонист Сергея Тарасова.
"Очень символично, что в Алтайском крае, в Барнауле, прошел очередной этап XXIX Всемирной зимней универсиады. Государственные дела не позволили Губернатору края Виктору Томенко лично присутствовать на этом мероприятии, но он приветствовал участников праздника в своем видеообращении. Сам Виктор Петрович, будучи председателем Правительства Красноярского края, нес на себе огромный груз ответственности за подготовку спортивной инфраструктуры в городе Красноярске. Для нас этот этап как подтверждение того, что Сибирь готова принимать такое значимое международное спортивное мероприятие. И у нас это получилось!", — сообщил на мероприятии заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.
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