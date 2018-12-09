В Сети появилась видеозапись того, как нетрезвый учитель истории в Сочи избил ученика — инцидент снял на телефон один из школьников, сообщает "URA.RU".
Запись выложена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичный Сочи". На кадрах видно, что учитель вызывает к доске подростка, а потом начинает его бить, спрашивая: "Ты кем себя возомнил?". Другие школьники принимаются их разнимать. "Вы что, снимаете?" — обращается к ним мужчина. "Нет", — отвечает ему ученик, ведущий съемку.
Ранее сообщалось, что инцидент случился в сочинской школе № 4. В итоге преподавателя уволили. Родителям школьника принесены извинения. Полиция ведет проверку по факту случившегося.
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