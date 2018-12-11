В перечень реализуемого имущества входят два комплекса объектов недвижимости, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская д.18 и ул. Пушкина, 55
Стоимость комплекса по улице Пушкина оценивается в 10 464 000 рублей.
В состав имущественного комплекса входит:
- Здание конторы — 849,8 кв.м.
- Здание конторы — 902,1 кв.м.
- Здание гаража — 130,9 кв.м.
- Здание склада — 140,0 кв.м.
- Здание административно-бытового корпуса — 147,2 кв.м.
- Земельный участок — 4556 кв.м.
На объекте имеются все необходимые коммуникации: центральное отопление, водопровод, канализация, электричество.
В ПАО "Ростелеком" также отметили, что стоимость второго комплекса ( ул. Советская, д.18 ) была снижена на 20% до 5 426 400 рублей.
В составе данного имущественного комплекса входит:
- Административное здание "городской узел связи", двухэтажное с подвалом — 580,1 кв.м.
- Гараж — 152,8 кв.м.
- Оборудование охранной сигнализации.
В объект также включены все необходимые коммуникации, включая центральное отопление, водопровод, канализацию и электричество.
Каждый из комплексов имеет выгодное расположение в центре города. На территории комплексов имеется открытая парковка.
Узнать подробную информацию об объекте недвижимости можно по телефону:
+7 (3852) 663 662, Ячин Сергей Сергеевич.
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