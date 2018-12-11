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"Ростелеком" объявил о продаже имущественных  комплексов в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Компания продает два комплекса недвижимости в центре г. Бийска по сниженной стоимости

В перечень реализуемого имущества входят два  комплекса объектов недвижимости, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская д.18 и ул. Пушкина, 55

Стоимость комплекса по улице Пушкина оценивается в 10 464 000 рублей.

В состав имущественного комплекса входит:

  • Здание конторы — 849,8 кв.м.
  • Здание конторы — 902,1 кв.м.
  • Здание гаража — 130,9 кв.м.
  • Здание склада — 140,0 кв.м.
  • Здание административно-бытового корпуса — 147,2 кв.м.
  • Земельный участок — 4556 кв.м.

На объекте имеются все необходимые коммуникации: центральное отопление, водопровод, канализация, электричество.



В ПАО "Ростелеком" также отметили, что стоимость второго комплекса ( ул. Советская, д.18 ) была снижена на 20% до 5 426 400 рублей.

В составе данного имущественного комплекса входит:

  • Административное здание "городской узел связи", двухэтажное с подвалом — 580,1 кв.м.
  • Гараж — 152,8 кв.м.
  • Оборудование охранной сигнализации.

В объект также включены все необходимые коммуникации, включая центральное отопление, водопровод, канализацию и электричество.



Каждый из комплексов имеет выгодное расположение в центре города. На территории комплексов имеется открытая парковка.

Узнать подробную информацию об объекте недвижимости можно по телефону:
+7 (3852) 663 662, Ячин Сергей Сергеевич.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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