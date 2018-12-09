Украина в состоянии разрабатывать ядерные бомбы и боеголовки для ракет. Такое заявление сделал экс-представитель миссии страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук, сообщает Nation News.
Гаращук напомнил, что подходящий для производства межконтинентальных баллистических ракет завод сейчас располагается в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Он уверен, что Киеву не стоит опасаться международных санкций в связи с возможными разработками ядерных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие или, как минимум, нужную для этого инфраструктуру. В российском Совете Федерации его слова назвали "высосанными из пальца".
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