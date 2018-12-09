Российские чиновники стали чаще брать взятки в 2018 году

В России в 2018 году взятки брали на 10% чаще, чем в прошлом, особенно в Москве и на Кубани. Такие данные в Международный день борьбы с коррупцией опубликовала Генпрокуратура, сообщает "РИА Новости".
Согласно опубликованным данным, за первые десять месяцев 2018 года в Москве получили 182 взятки, в Ростовской области — 170. На третьем месте оказалось Подмосковье с результатом в 126 случаев, дальше следуют Челябинская область и Краснодарский край.
Количество дачи взяток увеличилось на 10,5%, до 2251 случаев. Здесь также наибольшее число было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.
По данным Генпрокуратуры, всего было совершено 27143 преступления коррупционной направленности. В надзорном ведомстве рост связали с улучшением выявляемости и ужесточением законодательства.
Ранее университет Генеральной прокураторы составил портрет "типичного взяточника". Это энергичные, инициативные люди, очень коммуникабельные и эмоционально устойчивые.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
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