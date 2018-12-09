Продолжается подключение к теплу жилых домов в Барнауле после аварии

В Барнауле продолжается подключение к теплу жилых домов, ранее попавших под отключение в результате коммунальной аварии. Работы идут в штатном режиме.
На 12-00 к отоплению был подключен 31 многоквартирный дом, 210 частных жилых домов, 2 детских сада, 2 школы, колледж и общежитие.
Напомним, в Октябрьском районе Барнаула вчера, 8 декабря, произошел прорыв теплотрассы по адресу: ул. Водопроводная, 142. Под отключение попали 55 многоквартирных домов и частный сектор.
В настоящее время управляющими компаниями ведется подомовой обход, усилен контроль температурного режима в помещениях. В случае возникновения сложностей при подключении жилых домов, помощь управляющим компаниям готовы оказать районные администрации и управление ГОЧС города.
В воскресенье, 9 декабря, в 9-00 часов утра тепло начало поступать в жилые дома. По всем вопросам подачи тепла жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247-498, в единую диспетчерскую службу города 299-188, а также управляющие компании.
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