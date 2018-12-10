Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода нормализовалась в Алтайском крае после периода аномальных холодов — новая рабочая неделя начинается в условиях типичных для первой половины декабря температур.
"Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в регионе составят -13...-18 градусов, местами до -7...-12 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.
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В Барнауле будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -12...-14 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.
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