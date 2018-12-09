Россию обвинили в организации протестов во Франции

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в организации протестов на территории Франции, пишет "URA.RU".
Своей версией происходящего во Франции СБУ поделилась на официальной странице в социальной сети Facebook. По версии ведомства, флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на улицах Парижа появился не случайно.
В публикации сообщается, что действия Фабриса Сорлина и Ксавье Моро, которые развернули флаг, курируются российскими силовиками. В качестве доказательства указывается, что Моро является гражданином России с 2013 года, а Сорлин — член аналитического центра Katehon и функционер интеграционного комитета "Россия-Донбасс", "созданного и финансируемого российскими спецслужбами".
Сотрудники СБУ выразили уверенность, что аналогичные структуры могут организовывать "провокации" в Болгарии, Бельгии, Испании, Германии и других странах. "Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя", — подчеркивается в сообщении.
Комментарии