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Карантин объявлен из-за вспышки бешенства в селе Воеводское на территории Целинного района Алтайского края.
Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. В документе отмечается: "Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Целинный район, с. Воеводское, ул. Советская д. 12 – д. 30 (четная сторона), д. 19 – д. 51 (нечетная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством".
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Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию ограничительных мероприятий, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Напомним, что подобные меры в связи со вспышками бешенства достаточно часто применяются в населенных пунктах Алтайского края.
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