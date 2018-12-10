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Решение об аннулировании лицензий у двух барнаульских управляющих компаний принял краевой Арбитражный суд, сообщает региональная Госинспекция.
Речь идет об ООО "УКЖХ Индустриального района" (директор – Фаныгина М.К.) и ООО "Управляющая компания "Жилищная сфера" (директор – Чепкасов В.В.).
"Поводом послужили исковые заявления государственной инспекции Алтайского края, поданные во исполнение требования жилищного законодательства о необходимости аннулирования лицензии в связи с признанием управляющей компании банкротом и отсутствием в реестре лицензий сведений о многоквартирных домах, находящихся в управлении, более шести месяцев с момента выдачи лицензии", — уточняют в надзорном органе.
Всего со стороны ведомства подано пять заявлений об аннулировании компаний-банкротов и 12 заявлений об аннулировании лицензий в связи с отсутствием более шести месяцев с момента их выдачи в реестре сведений о многоквартирных домах.
Начиная с 1 мая 2015 года по настоящее время краевой Лицензионной комиссией было выдано 233 лицензии. За это же время было прекращено действие 14 лицензий на основании заявлений руководителей компаний о прекращении деятельности по управлению многоквартирными домами.Действующими на территории края остаются 219 лицензий, обладатели которых управляют 5360 многоквартирными домами.
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