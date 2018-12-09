Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал зампредседателя российского правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко за предвзятое отношение к региону, пишет "URA.RU".
На бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" политик рассказал, что вице-премьер не посетил празднования, приуроченные к 200-летию города-героя Грозного.
"Столько правительственных делегаций было со всего мира! А вице-премьер, который курирует регионы, даже не соизволил приехать на наше мероприятие! Он взял отпуск, поехал отдыхать. Хотя у нас самый лучший отдых. Мы тоже могли бы ему поставить стол, красивое место показать", — заявил Кадыров и сорвал аплодисменты собравшихся гостей.
В результате дискуссии другие участники сессии отметили, что, несмотря на отсутствие Виталия Мутко в регионе, он лично контролировал подготовку к празднованию 200-летия Грозного.
Эта реплика вызвала недовольство со стороны Кадырова.
"Мы на день города восстановили 500 домов, заново построили проспекты, раздали 200 квартир. Мы вкладывали небюджетные средства. Я не видел никакой его помощи", — отметил глава Чечни.
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