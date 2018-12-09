Представительница африканского государства Сьерра-Леоне на конкурсе "Мисс Вселенная-2018" Эстер Бангура прибыла в Таиланд, пишет "Российская газета".
Ранее сообщалось, что женщина пропала по пути в Бангкок и не выходит на связь с организаторами. Выяснилось, что Бангура отказалась от самолета и еще 3 декабря отправилась в Таиланд на лодке. Дорога заняла несколько дней.
Зарубежные фотографы засняли представительницу Сьерра-Леоне около гостиницы. Почему случилось недопонимание между ней и организаторами, не сообщается.
Финал "Мисс Вселенная" состоится 16 декабря. Как пояснили в руководстве конкурса, Эстер Бангура в нем участвовать не будет.
Последнее фото на странице в Instagram было сделано 29 ноября. На снимке, предназначенном для конкурса, девушка запечатлена в купальнике возле бассейна.
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