Российский робот сыграет Жанну Д'Арк в израильском театре

В израильском театре "Гешер" состоится премьера спектакля "Лолита/Жанна Д'Арк", в котором ведущую роль французской героини исполнит антропоморфный девушка-робот из России, сообщает "РИА Новости".
В спектакле режиссер Иехезкель Лазаров объединил 12-летнюю героиню романа Набокова и 18-летнюю Орлеанскую деву, жившую в XV веке. Каждой из них авторы пьесы посвятили отдельный акт, но при этом зрители увидят связь между ними. Спектакль предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и любовь, а также на то, нужна ли женщине "броня", чтобы выжить в мужском мире.
"Режиссер связался с российской компанией, и по специальному заказу там была сконструирована девушка-робот, которая в короткое время была доставлена в Израиль", — рассказал ведущий актер "Гешера" Александр Демидов.
Прототипом для робота-актрисы стал робот-промоутер KIKI, который может самостоятельно передвигаться и вести диалог. Рост искусственной Жанны Д'Арк — 160 сантиметров, вес — 80 килограммов.
Робот-актриса разговаривает женским голосом на иврите, а искусственный интеллект позволяет взаимодействовать с актерами и по ходу пьесы отвечать на вопросы, основанные на протоколах суда инквизиции в 1431 году. За точное попадание реплик робота в диалог с живым человеком отвечает скрытый от глаз зрителей звукооператор за пультом. Предполагается, что необычная пьеса будет показана российским зрителям во время гастролей.
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