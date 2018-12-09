Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, на дорогах гололедица, местами туман, изморозь, ветер восточный, 2-7 м/с.
Температура ночью 18...-23, местами до -28, в южных районах -13...-18. Днем -13...-18, местами до -7...-12. Днем без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -21...-23, днем -12...-14. Ночью без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 2-7 м/с. Днем также без осадков в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер-восточный, 2-7 м/с.
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