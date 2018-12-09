Опытный образец нового плацкарта запустят к концу года

Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию к концу 2018 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.
Обновленные составы выйдут в декабре. Руководство РЖД выставит на Казанском вокзале полномасштабный опытный образец. Каждый желающий сможет посидеть и полежать в вагоне, а после оставить о нем свой отзыв. Когда производители проанализируют мнения и пожелания, начнется серийный выпуск.
"Мы сами видим некоторые моменты, которые еще необходимо доработать. Планируем, что до конца года один вагон сделаем", — рассказал Пегов.
Первый новый плацкарт сможет повезти пассажиров в конце 2018 — начале 2019 годов. Его будут эксплуатировать на разных направлениях. Это поможет руководству понять, что еще нужно доработать. Только после этого стартует серийный выпуск модернизированных вагонов.
В ноябре на столичной выставке "Транспорт России" РЖД представили макет плацкарта в натуральную величину на стенде холдинга.
Плацкартные вагоны ждет новый интерьер. Главное отличие и преимущество — возможность организации личного пространства для каждого пассажира. В этом помогут перегородки со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. В вагонах также сделают широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. А в изголовье кровати появятся специальные места для хранения личных вещей. Пассажиры верхних полок станут обладателями дополнительного столика.
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