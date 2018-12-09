Задержанным в России украинцам будут платить по 200 долларов в месяц

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о выплате стипендии согражданам, которые будут задержаны в России, сообщает "URA.RU".
О постановлении главы государства сообщает официальный сайт Министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины.
"Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначаются гражданам Украины, незаконно задержанным, содержащимся Российской Федерацией, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также уволенным из числа таких лиц", — сообщается в тексте указа.
Размер ежемесячного пособия — три прожиточных минимума (почти 200 долларов).
Выплата пособия будет производиться "путем перечисления средств на лицевой счет стипендиата, открытый в банке". Приостановить выплату средств государство сможет при подтверждении факта того, что действия стипендиата направлены или способствовали "оккупации части территории Украины".
Стипендия носит имя Левко Лукьяненко — украинского правозащитника, выступавшего против русского языка на Украине.
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