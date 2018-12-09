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Умер 27-летний актер из сериала "Возвращение Мухтара"

, ИА "Амител"
Отмечается, что на протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием

Фото: 360tv.ru

Украинский актер Тарас Мельничук, снявшийся в сериале "Возвращение Мухтара", умер на 28-м году жизни, сообщает RT.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины на своей странице в Facebook. Отмечается, что на протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

С осени 2015 года он страдал от онкологического заболевания — острого миелоидного лейкоза. Актер лечился не только на Украине, но и в Белоруссии и Израиле. Коллеги сыграли несколько благотворительных спектаклей. Так они помогли собрать деньги на дорогостоящие лекарства.

Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Играл в театре, снимался в таких телесериалах, как "Возвращение Мухтара", "Пес", "Первая мировая", "Все вернется".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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