По состоянию на 19.00 на территории, пострадавшей от порыва теплотрассы по ул. Водопроводная, 142, тепло запущено в 52 многоквартирных дома, в 238 домов индивидуальной жилой застройки, во всех социальных объектах: два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры "Октябрьский".
После подключения температура в помещениях нормализуется и достигает санитарных нормативов.
На контроле остаются три многоквартирных жилых дома и семь частных. Так, в многоквартирных домах по ул. Водопроводной, 97, 109 ведутся сварочные работы на системе теплоснабжения. В доме по ул.Водопроводная, 74 АО "БТСК" ведет ремонт теплотрассы протяженностью около 100 метров.
Напомним, в Октябрьском районе Барнаула вчера, 8 декабря, произошел прорыв теплотрассы по адресу: ул. Водопроводная, 142. Под отключение попали 55 многоквартирных домов и частный сектор.
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