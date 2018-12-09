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Сенатор ответил на обвинения в организации Россией протестов во Франции

, ИА "Амител"
Сенатор отметил, что еще не раз попытаются приписать Москве "всяческие чудеса"   

Фото: newsauto.gr

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с RT оценил заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности России к организации протестов во Франции.

По словам Морозова, подобные вещи невозможно объяснить в рамках "разумной логики и здравого смысла". Морозов добавил, что в Киеве ставят "одну и ту же треснутую пластинку" о якобы российском следе, что бы ни происходило.

При этом, по мнению сенатора, в ближайшие три месяца до президентских выборов на Украине, вероятно, еще не раз попытаются приписать Москве "всяческие чудеса".   

"Если они будут такими безобидными, как это заявление, то можно будет просто посмеяться. Но боюсь, что только такими глупостями не обойдется. Могут быть и провокации, поскольку правящему режиму нужна радикализация ситуации, мобилизация той части электората, которая живет антироссийским духом. Его необходимо консолидировать и привести к клеточке, где будет написано "Петр Порошенко", если выборы вообще состоятся", — сказал Морозов.

По такой логике, отметил Морозов, для Киева "любые действия хороши". "Все делается с целью направить эту информацию одному адресату — оболваненному украинскому избирателю и обывателю. Продать эту идею как-то хорошо на Запад, в ту же Францию, вряд ли получится, поскольку, наверное, французские спецслужбы сами кое-что знают про то, что там происходит… И если для нас, в Москве, это выглядит как бред сумасшедшего, то вполне вероятно, что какая-то часть украинского общества воспринимает это как очередной довесок к обвинениям России", — заключил сенатор.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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