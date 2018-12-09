Около 900 россиян не пустили на Украину с момента введения военного положения, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство УНН.
"Включая прошлые сутки: [ГНС не пустила на Украину] россиян — 900, украинцев [не впустили российские пограничники] — более 250. Это всего с начала военного положения", — сказал начальник пресс-службы украинской погранслужбы Андрей Демченко.
Он рассказал, что, несмотря на действие военного положения, в страну были пропущены более 16 тысяч россиян, большинство из которых имеют гуманитарные связи на Украине.
Украинские пограничники не пропускают на территорию страны российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Ранее пограничники заявили, что во въезде может быть отказано и женщине, если она не сможет пояснить, куда направляется и с какой целью.
Верховная Рада 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
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