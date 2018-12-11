Жилой комплекс на бульваре 9 января, 17 состоит из 10 блокированных жилых домов и рассчитан на людей, которые ценят комфортное проживание. Выгодное месторасположение в центре значительно экономит ваше время. Если вы по-настоящему хотите быть хозяином своего дома — жить индивидуально и не зависеть от соседей, ТСЖ и парковочных мест в многоэтажных домах, то это предложение для вас.
У вас появится возможность для создания новых семейных традиций — в любой день и в любую погоду вы можете устроить барбекю на собственной террасе с прилегающим участком. Да, зимой, конечно, придется попотеть, убирая снег — но это отличная зарядка. Поэтому, имея собственный дом, вы всегда остаетесь в плюсе.
Таунхаус в центре
г. Барнаул,
Бульвар 9 Января, 17
Телефон: +7 (3852) 25-27-00
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Комментарии
Судя по фоткам, в этих элитных бараках жить будет невозможно. Но в центре!
Ну "центр" это весьма относительный.
Веселый райончик!
Так-то на ВРЗ. Но кому-то и Старый базар - центр!!!