Франция расследует причастность России к беспорядкам

Франция будет расследовать слухи о том, что Россия спровоцировала массовые протесты на улицах Парижа и других городов, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "РИА Новости".
"Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены", — заявил Ле Дриан.
По словам министра, причастность России к массовым протестам "желтых жилетов", охватившим европейскую страну, должна быть изучена Генеральным секретариатом по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN). При этом у Москвы и Парижа остаются направления совместной работы. Хотя по некотором вопросам позиции в двух странах различаются, добавил глава МИД.
Акции протестов во Франции начались 17 ноября. Надев светоотражающие жилеты, люди вышли на улицы после очередного повышения цен на бензин и налогов. С тех пор "желтые жилеты" не успокаиваются и продолжают выходить на улицы. Экономические требования перемешаны с политическими. Эксперты уже отметили, что французские протесты проходят по "оранжевому" сценарию.
Комментарии
А если бы развернули флаг Украины, то все равно была бы Россия виновата?)))
Правильно сказал министр франции:все слухи надо тщательно проверять.Может действительно оказаться,что его сограждане являются овечками,блеющими по указке Кремля.
Сбушники развернули флаг Днр чтоб спровоцировать очередной скандал.
интересно, а какое отношение к целям протеста имеют горящие машины и разграбленные магазины?
то 09:10
Вы ещё недостаточно хорошо разбираетесь в европейских ценностях.К ним также относятся слезоточивый газ,шумовые гранаты,водомёты и бронетранспортёры на улицах столиц.
Руку Кремля просто обязаны видеть в любом событии и с каких это пор для таких заявлений нужен повод?
Кстати, попу Трампа не заметят никогда...это же азбучные истины...