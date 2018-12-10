Вооружение, которое произвели 10 российских компаний из ведущей сотни оружейных предприятий мира, составило 9,5% от общей доли мировых продаж в 2017 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
"С 2011 года российские компании значительно увеличили объемы продаж своих вооружений", — заявил старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.
По его словам, рост происходит благодаря программе модернизации вооружения в России. Общие продажи упомянутых 10 российских компаний выросли за 2017 год на 8,5%.
С 2002 года второе место в глобальных продажах оставалось за Великобританией. Теперь эта страна стала третьей в рейтинге с долей в 9%. Лидером в сфере вооружений давно являются США, на их долю приходится 57%.
Комментарии
Россия единственная из стран которая продаёт вооружение в долг (который как правило никто не отдаёт). Только по этому его так хорошо покупают.
Велик был СССР...До сих пор наработки в вооружении - лучшие...
а денег все у них нет, на народ, на зарплаты учителям, врачам, на пенсии. Обложили под горло налогами. Страшно подумать, как дальше жить?!