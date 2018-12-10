Россия опередила Китай в рейтинге развивающихся экономик

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик, в котором еще год назад занимала седьмую позицию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Определяя совокупный балл для каждого государства, аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций.
Рейтинг развивающихся экономик возглавила Малайзия. Ее балл — 2,55. Второе место досталось России (2,36), которая поднялась на пять пунктов за год. На третьей строчке расположился Китай (1,39).
В первую десятку также вошли Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея. Замыкает общий рейтинг Турция, которая полгода назад занимала пятую строчку — на 20 месте.
Темпы экономического роста России эксперты называют положительными. Они связывают эту динамику с ускорением роста ВВП. По мнению аналитиков, развитию страны не мешает продление санкций со стороны Евросоюза и Америки.
Комментарии
Ну если смотреть на гос.статистику то да, но холодильник не обманешь
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Заводы ликвидированы, товары из Китая, за границу гонят лес, уголь, газ, нефть и другое сырье, при том по низким ценам. Чем не неоколония?
Экономика РФ едва ли не вся состоит из нефти и газа. Рост цен на нефть вызывает рост экономики.
Очень нужно быть талантливым, чтобы из развитых промышленных стран со второй экономикой мира переместиться в развивающиеся экономики - плоды сладкой парочки?!
Ключевое слово - развивающаяся, вот Британская, Американская экономика она - развитая, поэтому весь мир завален китайскими товарами, куда ни плюнь, в той же северной америке или британских островах. А теперь попробуем найти британские трусы, компьютер или телефон, на худой конец телек или какой-нибудь русский "ништяк", кроме газа и ракет летящих на МКС или типа "калибр" на ум ничего не приходит.
Чуствуется начало прорыва!
Е моё!!!! Видно это начало конца...