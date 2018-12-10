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Российские пенсионеры возмущены ценой на красную икру

, ИА "Амител"
Цена на красную икру в России должна была упасть в два раза, однако поставщик цену снижать не собирается

Фото: prikol.online.ua

Пенсионеры в Южно-Сахалинске устроили скандал, когда обнаружили, что икра на рынке продается по тем же ценам, хотя по телевизору им рассказали, что деликатес дешевеет чуть ли не по часам, пишет портал Sakhalin.info.

Пенсионерки Южно-Сахалинска после прошедшей по телевидению информации о снижении цен на красную икру поспешили на рынок "Техник", чтобы приобрести деликатес. Когда они увидели на ценниках прежнюю цену, то устроили скандал, не сумев справиться с эмоциями.

Уточняется, что в этом городе стоимость килограмма икры составляет 3000 рублей.

Издание привело слова продавца одного из магазинов, объясняющие сложившуюся ситуацию. Оказывается, что Росрыболовство уведомило население о прошедшей в Сахалинской области успешной путине. В частности, глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что в 2018 году объем лососевых составил 675 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Цена на красную икру должна была упасть в два раза. Однако по факту этого не произошло. Поставщик цену снижать не собирается: икру по-прежнему можно купить или по старой цене, или даже по более высокой.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.12.2018 09:06
- гость -

путиномика

0  0
10.12.2018 09:08
Зануда

пенсионеры, возмутившиеся высокой стоимостью красной икры, сообщаю вам пренеприятное извести:икра-это деликатес и , по сути, не может стоить мало, хотя, основному числу пенсионеров это не важно, они её и не покупают

0  0
10.12.2018 09:08
Агент госдепа

Проклятые зомби!

0  0
10.12.2018 09:10
- гость -

икра.икра.. че с ней все носятся - добра то
терпеть не могу икру
лучше гуся подешевше сделайте

0  0
10.12.2018 09:12
- гость -

Вот ведь какие нехорошие, стали требовать, то что по телевизору обещали, так и рост зарплат скоро начнут требовать

0  0
10.12.2018 09:18
- гость -

когда на приеме люди говорят "а вот по телевизору сказали..." начинается хохот в конторе
наивным стадом проще руководить

0  0
10.12.2018 09:31
- гость -

Пенсиоеры! Не будьте наивны. Стыдно же за нас, дожили до пенсии, а всё, как дети! (пенсионер)

0  0
10.12.2018 09:32
- гость -

стоимость килограмма икры составляет 3000 рублей.

дешево еще у нас в барнео 4500 кг

0  0
10.12.2018 09:35
- гость -

Увеличение улова, потому что рыбу разводили за чей счет? А кто от этого выгоду получит, опять спекулянты???

0  0
10.12.2018 09:36
- гость -

Экономика спекулянтов

0  0
10.12.2018 09:50
- гость -

лучше гуся подешевше сделайте

Мясо гуся никогда не котировалось, т.к. обычно имеет неприятный привкус тины, излишнюю жесткость, т.е. готовить надо применяя особые приемы приготовления. Т.е. исключительно на на любителя, который не отличается особой разборчивостью.

0  0
10.12.2018 09:50
- гость -

Я по 1400 полкило беру.С тех краев и возят ,высшего качества

0  0
10.12.2018 09:53
- гость -

10.12.2018 09:50
- гость -
Я по 1400 полкило беру.С тех краев и возят ,высшего качества

В жестяных банках или разносол???

0  0
10.12.2018 09:56
10.12.2018 09:50 - гость

вы не умеете готовить ..любитель так себе неразборчивый

0  0
10.12.2018 10:06
- гость -

0.12.2018 09:53
- гость -
Не знаю чем там различается.В самопальной фасовке.Что я здесь брал в магазине ,эта намного лучше

0  0
10.12.2018 11:44
- гость -

дешево еще у нас в барнео 4500 кг

А которые с Камчатки торгуют, так по 5000.

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