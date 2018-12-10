Пенсионеры в Южно-Сахалинске устроили скандал, когда обнаружили, что икра на рынке продается по тем же ценам, хотя по телевизору им рассказали, что деликатес дешевеет чуть ли не по часам, пишет портал Sakhalin.info.
Пенсионерки Южно-Сахалинска после прошедшей по телевидению информации о снижении цен на красную икру поспешили на рынок "Техник", чтобы приобрести деликатес. Когда они увидели на ценниках прежнюю цену, то устроили скандал, не сумев справиться с эмоциями.
Уточняется, что в этом городе стоимость килограмма икры составляет 3000 рублей.
Издание привело слова продавца одного из магазинов, объясняющие сложившуюся ситуацию. Оказывается, что Росрыболовство уведомило население о прошедшей в Сахалинской области успешной путине. В частности, глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что в 2018 году объем лососевых составил 675 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Цена на красную икру должна была упасть в два раза. Однако по факту этого не произошло. Поставщик цену снижать не собирается: икру по-прежнему можно купить или по старой цене, или даже по более высокой.
Комментарии
путиномика
пенсионеры, возмутившиеся высокой стоимостью красной икры, сообщаю вам пренеприятное извести:икра-это деликатес и , по сути, не может стоить мало, хотя, основному числу пенсионеров это не важно, они её и не покупают
Проклятые зомби!
икра.икра.. че с ней все носятся - добра то
терпеть не могу икру
лучше гуся подешевше сделайте
Вот ведь какие нехорошие, стали требовать, то что по телевизору обещали, так и рост зарплат скоро начнут требовать
когда на приеме люди говорят "а вот по телевизору сказали..." начинается хохот в конторе
наивным стадом проще руководить
Пенсиоеры! Не будьте наивны. Стыдно же за нас, дожили до пенсии, а всё, как дети! (пенсионер)
стоимость килограмма икры составляет 3000 рублей.
дешево еще у нас в барнео 4500 кг
Увеличение улова, потому что рыбу разводили за чей счет? А кто от этого выгоду получит, опять спекулянты???
Экономика спекулянтов