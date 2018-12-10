Виктория Скрипаль предположила, что ее сестру Юлию британские спецслужбы удерживают насильно и прячут на военной базе, а отравление в Солсбери могло быть всего лишь инсценировкой, пишут "Известия".
Виктория рассказала, что не может связаться со своей сестрой Юлией с 24 июля. По ее мнению, Лондон виновен в похищении дочери бывшего офицера ГРУ.
"Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира", — убеждена Виктория.
Она предположила, что Юлия находится в химической лаборатории Портон-Дауна. Также полагает, что отравление в Солсбери было всего лишь инсценировкой. Целью данного мероприятия мог стать поиск повода для обострения отношений с Москвой.
Теперь, по ее мнению, удерживание Юлии нужно, "чтобы манипулировать общественным мнением и постоянно заявлять об опасности России".
"Невинная молодая девушка, не участвовавшая ни в каких авантюрах. Неплохая история для искусственного обострения отношений с Россией и введения новых санкций", — заявила Виктория.
Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Инцидент привел к крупному международному скандалу. Власти Великобритании убеждены, что отравление было произведено по заказу России. Однако именно Лондон неоднократно отвечал отказом на предложения Москвы провести совместное расследование.
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