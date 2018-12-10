Минимальный размер взносов в Пенсионный фонд, добровольно уплачиваемых гражданами, снижен вдвое — с 58 940 до 29 470 рублей в год. Соответствующий федеральный закон с поправками вступил в силу в воскресенье, 9 декабря, пишет "Парламентская газета".
Изменен порядок расчета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, добровольно уплачиваемых гражданами. Минимальная сумма отчислений будет устанавливаться исходя из однократной величины минимального размера оплаты труда.
Кроме того, уточнен порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
Исчисление суммы производится плательщиками самостоятельно, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию, и уплачивается не позднее 31 декабря текущего года.
Главная цель закона — стимулировать россиян, за которых работодатели не платят взносы в Пенсионный фонд, формировать свои пенсионные права самостоятельно.
По новому порядку расчетов, в 2019 году минимальная сумма таких отчислений составит 29 470 рублей вместо прежних 58 940 рублей — в правительстве России решили, что такой взнос многие граждане посчитают чрезмерным и вообще откажутся от его перечисления в Пенсионный фонд.
Комментарии
Главная цель закона — стимулировать россиян
так таки уже простимулировали, лишив пенсии за 5 лет)))