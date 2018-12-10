Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность в успешности партии и ее дальнейшей работы на благо страны, передает ТАСС.
"У меня нет никаких сомнений в том, что мы с вами добьемся успехов. Партия пользуется поддержкой… не дождется никто того, чтобы мы перестали делать самое важное в нашей жизни — работать во имя нашей страны", — подчеркнул Медведев.
Он также отметил, что следующий год будет важным как для России, так и для партии.
Медведев напомнил о непростых решениях, которые "Единой России" приходилось принимать. Однако, как он подчеркнул, партия сохранила поддержку россиян.
Глава правительства также поздравил всех с наступающим Новым годом.
Комментарии
:\:\:\
Ржака
Он бы уточнял, какая, конкретно, страна для него "наша".... это Точно не Россия
Хотел свое мнение высказать, но маты не пропускают, а кроме матов других слов для этой "партии" нет.
Поржал!
Увы, но прав Медведев! Поддерживают россияне и внешнюю и внутреннюю политику этой партии...
Уфф! Аж от сердца отлегло...
"Однако, как он подчеркнул, партия сохранила поддержку россиян".
Да, уж, россияне отжигают по полной - их во все отверстия, а они верность хранят...
Партия сохраняет поддержку олигархов и их интнресы
если они будут делать, то что нужно для страны,то не смогут воровать
делать самое важное в нашей жизни — работать во имя нашей страны
А какая страна для них "наша"? У половины едроссов недвижимость и семьи в странах нато, у димы-виноградники в Италии...так они и работают вахтовым методом, воруя у россиян и вывозя награбленное за бугор в их страны
За лапки серой вороны есть вознаграждение, а за уши еровцев есть нет?
димонгориваду
Лимит доверия ЕР исчерпан окончательно.
10.12.2018 11:41
- гость -
Очередные выборы покажут, что россияне вновь поддержат и ЕР и ее клевретов!
Заголовок просто шикарен!
Дальше текст можно было вообще не писать)
И "успокоил", и "продолжит", хахахахахааааа
Именно по сведениям персонажа н,половина членов партии едроссов имеет недвижимость за границей,а премьер-министр,так тот вообще разжился виноградниками в Италии.Сам-то персонаж н в своё время зарегистрировал фирму в Черногории на паях с марией г,пару раз осуждён по уголовным делам,собирался в президенты,но... не получилось.Хотя человек он хороший.
PS Говорила мне мама:"Ничего что пьяница,импотент и воняет-главное чтоб муж хороший был".
Опять эта рожа, ненавидят тебя 99,9% Россиян угомонись
"У меня нет никаких сомнений в том, что мы с вами добьемся успехов. Партия пользуется поддержкой… не дождется никто того, чтобы мы перестали делать самое важное в нашей жизни — работать во имя нашей страны", — подчеркнул Медведев.
юморон
Грех на блаженного обижаться...