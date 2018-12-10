Приказ от имени министра МЧС о праздновании сотрудниками ведомства Нового года в костюмах оленей и колпаках Деда Мороза с уставными кокардами оказался розыгрышем, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МЧС опровергли распространенную в Сети информацию, что спасатели ради хорошего настроения в новогоднюю ночь нарядятся в оленей и Дедов Морозов.
"Опубликованный документ — не что иное, как фейк. Ни нумерация документа, ни сокращения, которые использованы в этом сообщении, к МЧС России не имеют отношения", — подтвердили в пресс-службе министерства.
В ведомстве подчеркнули, что внизу документа мелким шрифтом явно указано, что приказ ненастоящий. Следовательно, к нему и следует относиться как к розыгрышу и не надеяться, что в новогоднюю ночь по России будут разъезжать Деды Морозы с кокардами установленного образца, а тем более проштрафившиеся олени.
Впрочем, как отмечает телеканал, в МЧС шутку оценили.
Комментарии