Фото: slavdelo.dn.ua
Жительница Рубцовска, продававшая свой дом, стала жертвой мошенников и лишилась 500 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, объявление о продаже дома женщина разместила на популярном сайте. Спустя некоторое время ей позвонили и предложили перевести залог на карту.
"Женщина согласилась на сделку и сообщила номер карты. Затем злоумышленница сообщила, что отправила задаток, но при переводе ошиблась и отправила не ту сумму, о которой они изначально договаривались, и попросила подключить "Мобильный банк". Поверив неизвестной и даже не проверив поступление денежных средств, потерпевшая подключила услугу. После этого сообщила секретный пароль, и мошенникам стали доступны денежные средства на ее карте", — уточняют в полиции.
Буквально через несколько минут с личного счета женщины были списаны 500 тысяч рублей.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.
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