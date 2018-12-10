Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке — там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
Пенсии в Ненецком автономном округе — 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области — 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае — 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе — 21 тысяча 8 рублей.
Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля. Но до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. Самые низкие в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане — 11 тысяч 653 рубля, Калмыкии — 12 тысяч 137 рублей.
Как пояснили в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.
Комментарии
А что же про столицу молчите?
а где же алтайский край с пенсией 8900 руб (и это не социальная)?
10.12.2018 12:18
Алтайский край портит статистику, поэтому о нем предпочитают помалкивать)