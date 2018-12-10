Российская федерация баскетбола (РФБ) проведет детальный разбор инцидента, произошедшего во время матча Суперлиги-2 между барнаульским "АлтайБаскетом" и "Уфимцем" из Уфы, когда один из игроков гостей "потрогал за зад" чирлидершу. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.
4 декабря "Уфимец" в гостях обыграл "АлтайБаскет" со счетом 76:69. Telegram-канал Mash сообщил, что после игры капитан "Уфимца" Артем Исаков, проходя мимо одной из черлидерш, притронулся к ее ягодице. Девушка после этого пожаловалась своему хореографу, а он сообщил об инциденте руководству "АлтайБаскета".
"РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида, — заявил Кириленко. — Баскетбольный паркет — место для выяснения отношений только между двумя баскетбольными командами и только в честной спортивной борьбе. Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги".
Также Кириленко сообщил, что департамент профессионального баскетбола РФБ приступил к изучению обстоятельств произошедшего и ожидает оценку случившегося эпизода всех вовлеченных сторон.
Игрок "Уфимца" Артем Исаков, потрогавший девушку за ягодицы, является капитаном команды. Он женат, и его супруга занимается волейболом.
Комментарии
Кому-то дома прилетит "мячик в кольцо" от любимой жены.
Но девчонки задом крутят конечно старательно. Как тут удержаться?
Либо жена дома не проявляет ласки, либо муж не ценит внимание жены и лезет к другим.
"технарь" им, чтоб руки не распускали.