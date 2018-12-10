Киселев пообещал зачитать свой рэп на нудистском пляже в Коктебеле

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что фестиваль в Коктебеле, который состоится в августе 2019 года, станет большой поддержкой для всего рэп-сообщества, сообщает телеканал "360".
Киселев назвал предстоящее событие первым в России крупнейшим многодневным праздником рэп-культуры. Он призвал присоединиться всех заинтересованных рэперов и пообещал лично ответить каждому.
При этом, как уточнил Киселев, фестиваль будет организован не для заработка, а ради искусства.
"Я предлагаю всем заинтересованным рэперам просто найти мой телефон — он известен, написать мне SMS, я обязательно откликнусь. Есть уже у нас такие рэп-ветераны, которые собирают стадионы и зарабатывают бешеные деньги. Они скажут, мол, заплатите мне 300 миллионов рублей, и я приму участие в вашем фестивале. Но тогда это не к нам. Коктебель всегда был местом неформальной культуры, местом недорогим", — отметил Киселев.
Он уточнил, что сейчас находится в поиске арт-директора для предстоящего события, а параллельно пишет собственный рэп, с которым выступит на фестивале.
"Я это сделаю обязательно, я уже готов. Сейчас я работаю над авторским текстом, так что вы меня еще услышите", — заверил Киселев.
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