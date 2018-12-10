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Японцам начали бесплатно раздавать дома в рамках новой соцпрограммы

, ИА "Амител"
Можно взять жилье в аренду с ежемесячными выплатами в размере около 3 тысяч рублей

Фото: japanology.ru

Власти небольших японских городов начали претворять в жизнь новую социальную программу, согласно которой выставляются на продажу пустующие дома. Жилье можно приобрести за символическую плату или получить даром, а в некоторых случаях даже получить с доплатой, пишет "Российская газета" со ссылкой на издание Vice.

Отмечается, что местные власти вынуждены идти на столь кардинальные меры из-за непростой демографической ситуации в стране. Дело в том, что население Японии стареет, одинокие старики переезжают в социальные дома, и их недвижимость остается пустовать.

По оценкам специалистов, если рост количества пустующего жилья продолжится, то к 2033 году число заброшенных домов возрастет до 20 миллионов.

Не последнюю роль в этом вопросе играет и суеверность японцев, которые не готовы покупать дома, где кто-то умер в одиночестве или произошло убийство.

В то же время в крупных городах, таких как Токио, наблюдается острая нехватка жилой площади. Около 70% населения столицы ютятся в крошечных квартирах, но люди и не думают покидать мегаполис, ведь для них важнее удержаться на работе.

Местные администрации надеются привлечь молодежь тем, что отдают пустующие дома за сравнительно маленькие суммы: так, домик в деревне обойдется новому владельцу не дороже 300 тысяч рублей. Можно взять жилье в аренду с ежемесячными выплатами в размере около 3 тысяч рублей. А в договоре даже отдельно прописано, что жилье может перейти в собственность к арендаторам, если те проживут там достаточно долго.

В некоторых районах сельский домик можно получить бесплатно. Здесь, однако, есть определенные условия: собственниками должны быть японцы не старше 43 лет с детьми школьного возраста.

Иностранцы также могут принять участие в такой социальной программе. Однако есть условие: человек должен иметь визу и официально работать в Японии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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