Фото: barnaul.org
Тепло подано во все многоквартирные дома, пострадавшие от коммунальной аварии в Барнауле, сообщили в понедельник, 10 декабря, в городской администрации.
"На территории, пострадавшей от порыва теплотрассы по улице Водопроводная, 142, тепло запущено во все 55 многоквартирных домов, в 241 дом индивидуальной жилой застройки", — информируют власти краевой столицы.
Ранее сообщалось, что теплоноситель подан во все социальные объекты: два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры "Октябрьский".
В данный момент без отопления остаются четыре дома частного сектора. Здесь заморожены вводы, поскольку коммуникации от магистрального трубопровода к домам проложены преимущественно воздушным способом.
Напомним, что серьезная коммунальная авария на теплотрассе произошла 8 декабря.
Кроме того, в минувшую субботу на улице Антона Петрова случилась авария на водопроводе.
Ситуация усугублялась тем, что в эти дни в краевой столице была морозная погода.
Комментарии
В данный момент без отопления остаются четыре дома частного сектора.
А когда в 90х частников ВРЗ подключали к центральному отоплению, предупреждали, чтобы печки свои не ломали.
Пишут, что труба эта пролежала в земле 50 лет. И таких труб 90% коммунальных сетей г. Барнаула. Коммунальный ад не закончился, он только начинается...