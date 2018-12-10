Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн на концерте в Новосибирске представил сборник стихов собственного сочинения Messer ("Нож"), сыграл на балалайке, ругался матом по-русски и бросал в фанатов селедкой, сообщает паблик "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что организаторы концерта запретили зрителям снимать шоу — за этим пристально следили охранники клуба и иностранные секьюрити. Билеты на концерт Линдеманна, стоимостью от 7 до 12 тысяч рублей, раскупили еще 27 ноября.
Шоу группы Rammstein прошло под откровенный видеоряд, который включал в себя иллюстрации из книги Messer. Стихи читали двое актеров, а сам Линдеманн вышел на сцену спустя полчаса после начала представления.
Солист Rammstein во время выступления разбил на сцене банджо, сыграл на балалайке "Калинку-Малинку", обрызгивал собравшихся водой. Кроме того, под композицию Fish On Линдеманн разрезал селедку и бросал в фанатов частями и целыми рыбинами. Отмечается, что зрителям понравилось.
"Все шоу музыканты выступали в белых костюмах в стилистике клипа Praise Abort. Отыграв эту композицию, музыканты удалились и вернулись на сцену в черных рыболовецких накидках, чтобы сыграть Fish On. Линдеманн надел на шею барабан, который, раскрывшись, оказался огромной консервной банкой с сельдью", — говорится в сообщении паблика.
Комментарии
Лобода селёдка?
Чудесное, видимо, было представление!
заплатить 12 тыс., чтобы тебя селедкой закидали? Куда мир катится?