Любовь к дорогим брендам довела священника до дисциплинарной комиссии

Дисциплинарная комиссия Тверской епархии решит судьбу протоиерея Вячеслава Баскакова, публиковавшего в своем Instagram фотографии с одеждой Gucci и Louis Vuitton, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
"Что касается конкретно этого священника, насколько мне известно, он должен был написать объяснительное письмо на имя своего правящего архиерея Тверской епархии, и по результатам этого письма уже должна будет собраться дисциплинарная комиссия епархии, которая рассмотрит его действия и публикации, и я надеюсь, что призовет этого пастыря к ответственности и найдет слова и действия, чтобы его вразумить, чтобы подобного рода вещи не повторялись", — сказал Волков.
Он назвал фотографии, опубликованные в аккаунте Баскакова, проявлением дурновкусия. По словам пресс-секретаря, РПЦ призывает священников к сдержанности: нескромный образ жизни не должен быть свойственен служителям церкви.
Волков обратил внимание, что священник не может разделять жизнь на личную и общественную так же, как не может работать в церкви только до обеда, а после быть кем-то другим.
Тверской протоиерей публиковал фотографии предметов одежды дорогих брендов. На снимках были туфли и сумки Gucci, чемоданы и тапки Louis Vuitton и так далее. В храме в честь иконы Божьей Матери, где он является настоятелем, отказались комментировать публикации.
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