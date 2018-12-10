Фото: altai-republic.ru
Новым главой Чойского района Республики Алтай стыл бывший вице-премьер регионального правительства Михаил Маргачев.
Как сообщили в пресс-службе республиканского кабмина, депутаты Чойского района большинством голосов избрали его главой муниципального образования.
Михаил Маргачев родился 19 ноября 1978 года в селе Чоя. В 2001 году с отличием окончил Горно-Алтайский государственный университет по специальности "Историк. Преподаватель". В 2010 году — Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности "Юриспруденция". В 2011 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности: "Специалист по государственному и муниципальному управлению". С 2001 по 2008 год служил в органах внутренних дел в должности старшего оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями. В 2008 году занимал пост заместителя главы администрации Чойского района по социальным вопросам. Возглавлял районный совет депутатов. С 2011 года по 2013 год работал в должности первого заместителя главы администрации Чойского района по социальным вопросам, управляющим делами. В течение трех лет являлся председателем Совета депутатов Чойского района. С августа 2016 года по март 2018 года был зампредом правительства Республики Алтай.
Комментарии
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Отличный парень.