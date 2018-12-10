Фото: altairegion22.ru
Мужчина похитил государственный флаг со здания Алтайского училища олимпийского резерва в Барнауле в ночь на 10 декабря, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что знамя было снято со здания по адресу: Тимуровская, 15.
"После кражи скрылся в неизвестном направлении. Вскоре проезжающий в районе совершения преступления экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, идущего по дороге и размахивающего российским флагом. Мужчина был задержан, а флаг изъят", — говорится в сообщении.
Портал Amic.ru обратился за комментариями относительно произошедшего в УМВД по краевой столице.
Комментарии
у человека случился приступ патриотизма, он не виноват, понять и простить!
Не любят у нас патриотов, вот в Америке, если народ ходит с флагом - все нормально, а у нас сразу внимание обратили и повязали.)
Какие ещё комментарии ждать?Родину он любит и её государственные символы тоже.Достаточно обязать его вознести стяг на место,чтобы последний продолжал там развиваться. Ничего противозаконного в размахивании флага нет.
путинский электорат