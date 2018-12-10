Фото и видео: vk.com/incident_rubtsovsk
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Рубцовске — пострадавший был госпитализирован, а сбежавшего водителя вскоре нашли.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился в ночь на 9 декабря на улице Комсомольской в районе дома № 77 в 01:45.
Водитель допустил наезд на мужчину 1987 года рождения и скрылся с места аварии.
Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.
Вскоре полицейские установили личность водителя, которым оказался мужчина 1985 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Platz.
Комментарии
Платц ещё ездить может?