Фото: altai-republic.ru
Президент России Владимир Путин высказался о древних наскальных надписях, которые он лично видел в Горном Алтае.
Свой визит в сибирский регион он вспомнил на торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества в Кремлевском дворце.
"Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких ученых там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили", — цитирует главу государства пресс-служба республиканского правительства.
Путин также добавил, что зачастую "мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории".
Комментарии
А что тут знать об истории? Гундяев сказал, что мы до крещения варварами с хвостами были. Крест, поставленный на Руси, нам свет знаний принес.
как же уже опротивела его морда...
и амфоры "случайно" со дня моря поднимает, и наскальные рисунки рукой(!) расчищает...никаких ученых и не надо, он один за всех в стране, одна надёжа...