Учителям и врачам хотят запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярских принадлежностей — соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрия Баснака.
По словам Баснака, сейчас антикоррупционные стандарты касаются только федеральных служащих. Новый документ предусматривает распространение ограничений на ряд должностей в учреждениях, подведомственных госорганам и органам местного самоуправления.
В их числе окажутся объекты здравоохранения и образования. Сотрудникам предъявят требования о необходимости сообщать работодателю информацию о возникновении конфликта интересов и попытках склонить к коррупции.
Сейчас учителям и врачам разрешают принимать подарки стоимостью не более трех тысяч рублей. В случае принятия законопроекта, учителям и медикам можно будет подарить только цветы или канцелярские принадлежности. Поощрить работу сотрудника сможет также руководство.
По мнению Баснака, практика благодарить врачей за работу бутылкой коньяка является сомнительной.
"Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно", — пояснил чиновник.
За нарушение сотрудникам грозит дисциплинарная ответственность, в том числе замечание, выговор или увольнение.
Также будет подготовлен перечень должностей в организациях, которые могут иметь коррупционный риск. Это должности, связанные с финансово-хозяйственными полномочиями, главные бухгалтеры, а также руководители. Их могут обязать предоставлять отчеты о доходах и расходах. Кроме того, представителям этих должностей могут запретить заниматься предпринимательской деятельностью без согласия работодателя.
Комментарии
О себе не забудьте.
А может с себя любимых начнете?!
Не там вы с коррупцией боретесь!
Опять пыль в глаза пускают. Показывают, какие они молодцы, с коррупцией борются. а сами тем временем гребут лопатой
Боже! Вот если я принесу шИколадку педагогу на день рождения, то ВСЕ!!! Он - коррупционер!!!!!!! Депутаты! Прекратите издеваться над простыми людьми! Других-то проблем в стране нет?????
А я как-то подарил врачу бутылку коньяку за операцию в носу
А себы уважаемые избранники народа не хотят карандашиками ограничить?
как же тогда зарабатывать?
Ну вот, главных коррупционеров выявили)))))))) Борьба идет полным ходом!
Мне дарят конфеты и коньяк в подарочных пакетах, я даже не успеваю глядеть - за ребенком придут, на стол положат - С праздником! Я и не вижу от кого. Верну не тем - сдадут в полицию. Можно забирать домой и выкидывать в мусоропровод между этажами? И кто как будет проверять?
ХИРУРГ ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ - НЕ ПЬЁТ
хирурги и так алкаши - а они продолжают тащщить алкоголь
я хоть в эти списки не подхожу но у народа весьма развита чуйка на подарки
Золотой Паркер подарок или нет?
я еще раз заголовки новостей Амика прикреплю
"Рейтинг коррупционеров возглавили полицейские и региональные депутаты"
"В Москве высокопоставленных сотрудников МВД задержали за крупную взятку"
причем тут учителя?
а оборотням в погонах брать взятки миллионами не запретят
причем тут учителя?
При том, что у депутатов ГД депутатская неприкосновенность, иначе они бы лидерство не отдали.
Не стыдно унижать учителей и врачей
монополия на взятки?
и че че когда запретят?
а то накуплены подарки учителям,
я ж столько не съем если что(
Смотрел в воскресенье "Дачный ответ".
дык там машке захаровой такую пристройку к дачке отгрохали, что можно не только калинку танцевать, но и в бадминтон играть внутри.
это как?
а кто такая Машка Захарова?
по мне так чепопалочная пристройка
Видно, дачи у вас нет.