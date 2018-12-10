Эксперты пришли к выводу, что кредитная история россиян очень часто начинается с займов на крупную сумму — многие впервые берут кредиты на покупку автомобиля или оформляют ипотеку, пишут "Известия" со ссылкой на исследования "Эквифакса" и МФК "Займер".
Первым долгом перед банком для 18,45% россиян становится автокредит. Еще 18,33% берут ссуды для приобретения ипотечного жилья. Порядка 16,72% жителей страны начинают историю займов с оформления кредитных карт. Кредиты наличными берут 11,85%. В сегменте микрокредитования новых клиентов меньше всего — 3,6%.
Специалисты объясняют причину лидирования ипотеки и автомобильных займов у клиентов без кредитной истории довольно просто. Обычно в таком случае жилье или машину покупают в долг люди достаточно обеспеченные, которым не нужны займы на мелкие приобретения. Кроме того, ссуды на жилье оформляют максимум дважды за жизнь, и делают это далеко не все.
Кроме того, как отмечается, россияне из-за скептического отношения к любым кредитным продуктам могут не связываться с кредитными картами или потребительскими займами, но решаются на ипотеку. При этом, несмотря на то, что отбираются претенденты на выдачу крупной ссуды весьма тщательно, выбор иногда может пасть на того человека, кто ни разу не брал в банке кредит, но обладает стабильным заработком.
Как правило, кредитные карты получают проверенные клиенты банков — участники зарплатных проектов или те, у кого на счету есть крупный депозит. В МФО при этом "до зарплаты" занимают чаще и обычно не расплачиваются с долгами, беря в долг постоянно. Кроме того, в микрофинансовых организациях предпочитают проверенных должников с кредитной историей. Иногда, если банки им уже отказали, люди вынуждены обращаться за микрозаймами.
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