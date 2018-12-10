Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием учебного автомобиля произошла днем в понедельник, 10 декабря, на Потоке в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточняет, что авария произошла в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 80 Гвардейской Дивизии.
На фото с места событий видно, что автомобиль со знаками "У" получил серьезные повреждения передней части кузова. Кроме того, за пределами проезжей части заметна еще одна машина.
О пострадавших не сообщается.
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