Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил, почему он вступил в партию "Единая Россия". Партбилет он получил в минувшую субботу, 8 декабря.
"Я шел на выборы губернатора в качестве кандидата, выдвинутого партией "Единая Россия". Партия очень помогла мне, сразу после того, как я вступил в должность, я стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии как в Москве, так и у нас в регионе", — цитирует Томенко пресс-служба партии.
Он назвал "Единую Россию" главной движущей политической силой как по численности, так и по своему влиянию.
"Партия вырабатывает ключевые, основополагающие решения по всем направлениям жизни. Вступление в партию позволит на федеральном уровне решать для края более существенные вопросы, закрывающие многие проблемы жителей", — подчеркнул глава региона.
Напомним, партийный билет Виктор Томенко получил из рук председателя "Единой России", премьер-министра Дмитрия Медведева на XVIII съезде партии. Также алтайский губернатор вошел в состав Генерального совета партии.
Глава региона рассказал, что Алтайский край подключится к реализации более 50 национальных проектов.
"Это наша ответственность, мы должны будем достигать определенных показателей не на бумаге, а в жизни. Мы должны будем очень серьезно, внимательно подойти к расходованию тех серьезных финансовых ресурсов, которые выделяются на их реализацию. И по решению съезда "Единая Россия" возьмет под контроль расходование этих средств", — добавил Томенко.
Комментарии
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