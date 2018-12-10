Фото: mizinfo.ru
Жители Алтайского края выручили дальнобойщика из Смоленской области, который в ноябре попал в непростую ситуацию на трассе в Михайловском районе.
Как сообщает газета "Сельская правда", водитель фуры попал в ДТП возле железнодорожного переезда у села Бастан. Мужчина перевозил 18 тонн алтайского сыра.
Дальнобойщик на опасном повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Из-за полученных повреждений продолжать движение самостоятельно большегруз уже не мог. Вытащить его из кювета удалось лишь спустя несколько дней.
Сыр был перегружен в другую машину и отправился в Москву. За попавшим в аварию грузовиком выехал эвакуатор.
Все это время, что водитель фуры Алексей Давыденков находился в Алтайском крае, помощь ему оказывали жители Михайловского района, представители местных властей, спасатели и сотрудники ГИБДД.
Неравнодушные граждане помогали вытащить машину из кювета, доставили его на базу бастанского крестьянско-фермерского хозяйства, оборудовали пункт обогрева, обеспечивали дальнобойщика горячими обедами и всячески поддерживали его.
Стоит отметить, что водитель в пути был не один, а с кошкой Шурой.
Делясь впечатлениями о неравнодушии жителей Алтая, дальнобойщик подчеркнул: "Таких отзывчивых и добрых людей я еще нигде не встречал. Спасибо всем огромное за то, что не оставили в беде".
Спустя неделю после ДТП фуру увезли эвакуатором в Казань.
Комментарии
Судя по стеклу - голова крепкая... но глупая!
Куда так лететь по не знакомой дороге, вроде и знаки везде стоят...
Хотя, нет, судя по стеклу это знак до последнего его предупреждал, за что и пострадал.
Ну всё хорошо, что хорошо кончается! Ни гвоздя...